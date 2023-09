Ausstellung bis 8. Oktober Geschichte mitten im Leben kennenlernen

32.400 Kinder leben derzeit in Krefeld. 38.600 Menschen werden in der Samt- und Seidenstadt gerade erwachsen und 68.317 Bürger sind es, die über 60 Jahre alt sind und Krefeld ihre Heimat nennen. Die Zahlen und noch viel mehr finden die Besucher derzeit in der Josefkirche an der Südstraße 92. Die Kirche dient als „Visions- und Geschichtsraum“ im Rahmen des Stadtjubiläums 650 Jahre Krefeld. Wer in die Geschichte eintauchen möchte ist ebenso an der richtigen Adresse wie derjenige, den die Gegenwart interessiert. Aber auch die Blicke in die Zukunft fehlen nicht. Beim Eintritt durch den Rundbogen in die Ausstellung grüßen zunächst einmal Krefelder Größen. Der Radrennfahrer Hennes Junkermann ist genauso anzutreffen wie der 1879 in Krefeld geborene Georg Scheu, der ein mehr als bekannter Rebzüchter und Winzer war. Auch Sängerin Andrea Berg und Künstler Joseph Beuys sind vertreten.