Internationaler Gedenktag Geschenk für Mitarbeiter zum Tag der Pflegenden in Krefeld – was eine Studie über Jobzufriedenheit sagt

Über eine kleine Überraschung dürfen sich die Mitarbeiter der Caritas für Krefeld und Meerbusch am Montag, 13. Mai, freuen. Anlass für die Aufmerksamkeit ist der „Internationale Tag der Pflegenden“ am 12. Mai, der in diesem Jahr auf einen Sonntag gefallen ist, weswegen die Anerkennung erst Montag verteilt wird.