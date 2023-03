Baustellen in Krefeld „Staus auf Königstraße vertreiben Kunden“

Ines Lehmann hat in ihrer Zeit als Unternehmerin schon viel erlebt. Seit nunmehr 20 Jahren betreibt sie an Krefelds Königstraße ihr Modegeschäft Limited Line Young Fashion. Veränderungen in der Umgebung und bei den Kunden zählten zum Alltag. Die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie hat die gesamte Gesellschaft getroffen. Jetzt könnte es endlich wieder aufwärts gehen, im Miteinander und auch wirtschaftlich.