Gesamtschule Uerdingen : Schul-Erweiterung für 15 Millionen Euro

Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

In Krefeld stehen insgesamt in den nächsten Jahren über 1000 Maßnahmen an Schulen an, die mehr als 143 Millionen Euro kosten werden.

In den bald beginnenden Sommerferien wird die Stadt Krefeld an 44 Schulen Arbeiten vornehmen lassen, die insgesamt 4,7 Millionen Euro kosten sollen. Die energetische Sanierung am Berufskolleg Kaufmannsschule am Neuer Weg ist mit 1,9 Millionen Euro der teuerste Auftrag.

Die Gründung der Gesamtschule Uerdingen wurde vom Rat am 1.8.2013 beschlossen. Die vierte Krefelder Gesamtschule wird durch den Ausbau ihre volle Fünf-Zügigkeit erreichen.

Infos im Internet unter www.gesamtschule-uerdingen.de