Gesamtschule Kaiserplatz in Krefeld 5500 Euro für die Klimaexkursion

An diesem Abend werden Schüler über den „Alpine Climate Summit“ berichten. Zum zweiten Mal sind Oberstufenschüler mit ihren Lehrern in die österreichischen Alpen aufgebrochen, um dort die Auswirkungen des Klimawandels auf den Gletscher Hintereisferner zu untersuchen (wir berichteten). Ihre Erlebnisse im Hochgebirge teilten sie bei Instagram und erreichten so eine große Fangemeinde, die das Forschungsteam virtuell begleitete.