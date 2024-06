Zum ersten Mal in der Schulgeschichte Gesamtschule Kaiserplatz lässt Wetterballon steigen

Die Aufregung ist beinahe greifbar. An diesem Donnerstagvormittag soll es passieren. Alle Schüler der Gesamtschule Kaiserplatz haben sich bei bestem Wetter auf dem Schulhof versammelt, um bei dem großen Ereignis dabei zu sein. Um 12.18 Uhr läuft der Countdown, den die Schulgemeinde vielstimmig herunter zählt. Dann ist es soweit: Der erste selbst gebaute Stratosphärenballon steigt in den Himmel und ist schon bald kaum noch zu erkennen. Schüler und Lehrer der verantwortlichen Projektgruppe jubeln und fallen sich in die Arme. Was ein Erfolg!