Selten zuvor hatten sich die Krefelder so über den Anblick eines beleuchteten Hauses gefreut, wie in dem Moment, als auf 2844 Metern die Breslauer-Hütte vor ihnen auftauchte und sie dort einkehren konnten. Entschädigt für die Mühen wurden sie nach einer kurzen Nacht im Bettenlager durch einen malerischen Sonnenaufgang. Kurz darauf ging es bei strahlendem Sonnenschein und T-Shirt-Temperaturen auch schon weiter zum Hochjoch Hospiz, einer Hütte, die fast elf Kilometer entfernt auf 2413 Metern am Fuß des Hintereisferners liegt. Dort beschäftigten sich die Exkursionsteilnehmer intensiv mit der Bedeutung von Gletschern für die Alpen, aber auch für uns in Krefeld. Mit GPS-Geräten vermaßen sie den Gletscher und wanderten dabei auf dessen Zunge: Zuvor ging es über ein Geröllfeld ohne Wanderweg, was viel Fingerspitzengefühl und Gleichgewichtssinn erforderte. Ein echtes Abenteuer für einige der Jugendlichen, deren höchste Besteigung bis dato der Hülser Berg war.