Aus den Schulen : Pflanzen, Pinsel, Putzeimer: Schule schreitet zur Tat

Gemeinsam haben Schüler und Lehrer der Kaiserplatzschule ihr Schulgebäude auf Vordermann gebracht. Foto: Gesamtschule Kaiserplatz

Bockum Schüler und Lehrer der Gesamtschule Kaiserplatz haben das renovierungsbedürftige Gebäude und den Schulhof verschönert.

Schon seit vielen Jahren leidet die Schulgemeinde der Gesamtschule Kaiserplatz darunter, dass ihr Gebäude an vielen Stellen buchstäblich in die Jahre kommt. So finden sich an etlichen Wänden und Böden Löcher oder andere gravierende Schäden, die das Wohlbefinden oder gar die Sicherheit gefährden. Die Öffentlichkeit nimmt dies allenfalls an Wahltagen wahr, an denen auch schulfremde Menschen einmal wieder die Schule als Wahllokal betreten. Zwar wurden im letzten Sommer aufwendige Sanierungsarbeiten vollzogen, doch in den verschiedenen Gremien der Schule ist das Thema Gebäude immer noch ein Dauerbrenner, da längst noch nicht alle Schäden behoben worden sind. Die Schülervertretung und die Schulentwicklungsgruppe haben nun das Heft des Handelns in die Hand genommen und den Vorschlag gemacht, zusammen mit den Lehrern einen ganzen Tag damit zu verbringen, das renovierungsbedürftige Gebäude samt Schulhöfen zu verschönern – und in die Tat umgesetzt.

Die Schülervertretung hatte bereits Pläne vorgelegt, die Schulhöfe samt Schülergarten nicht nur optisch freundlicher zu gestalten, sondern auch Bewegungsangebote für die Pausen einzurichten. So wurden die Säulen in den Farben des Schullogos gestrichen und Spielfelder auf die Böden aufgetragen. In der Mensa wurden Pflanzenkübel aufgestellt, um den einzigen Oberstufenbereich der Schule deutlicher vom Essensbereich abzutrennen. Außerdem wurden die Klassenräume auf Vordermann gebracht, und im neuen Schuljahr wird ein interner Wettbewerb für den besten Klassenraum geplant, bei dem es nicht nur um die Optik geht, sondern auch um die Qualität einer ansprechenden Lernumgebung. Schließlich wurde endlich ein Flur neu gestrichen, der trotz Sanierung der Klassenräume in seinem schäbigen Zustand aus den 80er Jahren verblieben war.

Neue Pflanzen sollen den Oberstufenbereich in der Mensa besser vom Essbereich abgrenzen. Foto: Gesamtschule Kaiserplatz

Wer am Montag in die Schule kam, konnte viele Menschen sehen, die bei sengender Hitze geschrubbt, gewienert, geputzt und sich in verschiedener Weise eingebracht haben, um das Gebäude zumindest im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu verschönern. Der Hausmeister und ein Malerbetrieb standen mit fachkundiger Unterstützung zur Verfügung. Die Materialkosten von fast 10.000 Euro wurden vom Förderverein übernommen oder von Erlösen aus Wettbewerben und Projekten bestritten. Viele Ideen konnten aber nur dadurch realisiert werden, dass die Arbeitskraft eben nicht entlohnt wurde. Schon vor einigen Wochen waren einige Toiletten von Schülern in ehrenamtlicher Fleißarbeit renoviert und besser ausgestattet worden.