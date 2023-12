Quäker aus Krefeld Wie das Protestschreiben gegen Sklaverei verschwand

Eines der Argumente in der Erklärung war, dass andere Menschen aus dem Rheinland nicht an einen Ort kommen wollten, an dem Quäker Sklavenhalter waren. Aber was den Protest der Quäker auszeichnete, so die Historikerin Gerbner, die auf ihrem Weg zur Germantown Friends School jeden Tag am Gelände der Kunders vorbeikam, war ihr humanitäres Argument. In den Augen von Op den Graeff waren die schwarzen Menschen den Weißen gleichgestellt.