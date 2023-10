Gerichtsprozess in Krefeld Drei Jahre Haft für Liebes-Betrüger

Ein 27-Jähriger muss für drei Jahre in Haft, weil er sich betrügerischer Liebessversprechen (“Love Sams“) zur eigenen Bereicherung schuldig gemacht habe. So sah es das Gericht, das überraschenderweise noch am Freitagabend das Urteil gesprochen hat. Der Angeklagte wurde wegen gewerbsmäßigen Betrugs in 13 Fällen verurteilt. Der Mann hatte per Internet-Chat Kontakt zu Frauen aufgenommen und mit Geschichten Zuneigung und Mitleid erweckt, um sich Darlehen oder Schenkungen für vorgetäuschte Zwecke zu erschleichen. Das Schöffengericht hielt seine Unschuldsbeteuerungen für wenig glaubhaft. Die beiden Verteidiger des 27-Jährigen hatten in ihren Plädoyers Freispruch gefordert, der Staatsanwalt eine dreijährige Freiheitsstrafe.