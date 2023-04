Drohnenverordnung Genehmigung für Drohnen im Naturschutzgebiet

Seit Jahren summt es am Himmel – auch über Krefeld. Drohnen in allen Größen fliegen über Wiesen und Wälder, manchmal zum Leidwesen von Erholungssuchenden. Inzwischen ist der Betrieb der unbemannten Fluggeräte umfangreich reglementiert. Kleine Kopter bis 250 Gramm darf man aber auch ohne Führerschein fliegen. Für erste Flugübungen taugen die Mini-Drohnen so oder so. Manche sind so klein, dass sie auf eine Hand passen. Solche Winzlinge haben in der Luft aber ihre Probleme. Notwendig für Drohnen dieser sogenannten Klasse C0 dann nur eine Betreiber-Registrierung beim Luftfahrt-Bundesamt. Die entsprechende Nummer muss außen an der Drohne angebracht werden, bevor sie das erste Mal in die Luft steigt.