Theaterpremiere in Krefeld Gelungene Inszenierung von Kafkas „Das Schloß“

Aus 32 Türen in gedeckten, muffigen Farben und einem an allen drei Seiten davor verlaufenden Umgang ist der Raum für das Stück entstanden. Hauptfigur K. (Cornelius Gebert) kommt aus winterlichem, leuchtend hellem Schneegestöber in diesen Raum. Hier begegnet er 13 Personen, in Mehrfachbesetzung gespielt von Paula Emmrich, Christoph Hohmann, Nicolas Schwarzbürger, David Kösters. Nur Nele Jung tritt allein in einer Rolle auf, sie ist Frieda. Im Roman ein „unscheinbares kleines blondes Mädchen“ mit einem Blick von Überlegenheit. Den hat diese Frieda auch, allerdings ist sie fast so groß wie K. Er spürt ihre Haltung sofort und tut sich alsbald mit ihr zusammen.