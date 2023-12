Hamas-Massaker vom 7. Oktober Gelduba-Lions in Krefeld erklären Solidarität mit jüdischer Gemeinde und Israel

Im Nachgang zum Massaker der Hamas an 1200 Israelis und im Angesicht einer Welle des Antisemitismus hat der Lions-Club Krefeld-Gelduba gegenüber der jüdischen Gemeinde in Krefeld und ihrem Vorsitzenden Samual Naydych in einer Erklärung Mitgefühl und Solidarität zum Ausdruck gebracht. „Die Geschehnisse am 7. Oktober sowie die daraufhin erfolgten unerträglichen Reaktionen, übergriffigen Proteste und antisemitischen Handlungen weltweit und bedauerlicherweise auch hierzulande bringen uns dazu, Ihnen und der jüdischen Gemeinschaft in Krefeld unser Mitgefühl zum Ausdruck zu bringen. Wir trauern mit Ihnen und stehen hinter Ihnen und Ihren Gemeindemitgliedern — hier und in Israel“, heißt es darin. Ausdrücklich bekennen sich die Lions zum Existenzrecht Israels, kritisiert wird das Schweigen zu den bestialischen Verbrechen der Hamas in Teilen der Öffentlichkeit.