Deutschland und Niederlande Schnelles Geld für Projekte auf beiden Seiten der Grenze

Die Projektideen müssen einer der folgenden Kategorien zuzuordnen sein: Bildung (zum Beispiel ein Schulaustausch), Gesundheitsversorgung (zum Beispiel Kooperation in der Pflege), Zusammenarbeit von Verwaltungen (zum Beispiel zu den Themen Tourismus, Naturschutz), Vertrauensaufbau (zum Beispiel Vereine und Gruppierungen in Kunst, Kultur, Sport, Soziales). Möglich sind Förderungen für Miniprojekte (750 Euro pauschal) und Kleinprojekte (bis 25.000 Euro). Die Miniprojekte sollten in der Regel bis zu einem Tag dauern und sich inhaltlich um eine grenzüberschreitende Begegnung oder Veranstaltung handeln.