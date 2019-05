Frühlingsfest : Geisterjäger im Marianum unterwegs

Krefeld Nicht nur große Geisterjäger sorgten für ein geschäftiges Treiben, auch die kleinen Ghostbuster-Fans kamen auf ihre Kosten.

Poltergeister blieben zum diesjährigen Frühlingsfest des Kinderheims und Kindergartens Marianum am Samstag, 11. Mai, dem Innenhof der sozialen Einrichtung sehr wahrscheinlich fern. Unter dem Motto „Geisterjäger im Marianum“ sorgten nicht nur große Geisterjäger für ein geschäftiges Treiben, sondern auch die kleinen Ghostbuster-Fans kamen auf ihre Kosten. Abseits des geisterbekämpfenden Unterhaltungsprogramms wurden die Besucher des Frühlingsfestes durch zahlreiche Livemusik-Darbietungen unterhalten und sich mit süßen und herzhaften Leckereien verwöhnen lassen.

Harald Dahlke, Geschäftsführer des Marianum, blickt mit Stolz und Zuversicht auf den gut gefüllten Innenhof des Kinderheims. Zahlreiche kleine und große Besucher sind zum diesjährigen Frühlingsfest der katholischen Kindertageseinrichtung gekommen. „Wir hatten schon früher Frühlingsfeste unserer Einrichtung ausgerichtet. Diese wurden jedoch in der Vergangenheit eingestellt, sie werden mit der heutigen Veranstaltung wiederbelebt“, erklärt der Hausherr. In der Sozialeinrichtung gab’s ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. So konnten die kleinen Besucher sich zum offiziellen Geisterjäger ausbilden lassen. Dabei mussten sie ihre Fähigkeiten im Basteln, Werfen und weiterer Geschicklichkeiten unter Beweis stellen. Zum Abschluss der Ausbildung wurde ein Foto mit dem Team der Ghostbusters Deutschland und ihrem Ecto1, dem Geisterjäger-Mobil des gleichnamigen Hollywood-Streifens, gemacht. Höhepunkt war der Auftritt des Marshmallow-Geistes Stay Puft, welcher seine gespenstigen Runden durch den Innenhof machte und dabei zahlreiche Kinderaugen zum Strahlen brachte.