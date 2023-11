Rund um den Hülser Berg Krefeld gehört jetzt zum Geo-Park Ruhrgebiet

In dem Flyer mit dem Titel „Was von der Eiszeit übrig blieb“ finden sich zu beiden Routen auch Kilometerangaben zwischen den einzelnen Stationen, um besser planen zu können. Keine Infotafeln gibt es am Johannesturm, an einer der zwei eiszeitlichen Wallburgen, an Station 7 (Sand- und Kiesaufschluss), an den Niepkuhlen, da dort, wie auch an der Hülser Burg, bereits eine Tafel zu finden ist, am Pottbäckerdenkmal und an den Hülser Heimatstuben. Ansonsten sind alle Stationen mit interessanten Informationen versehen.