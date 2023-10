Rarität im Museum Burg Linn Plötzlich taucht der Lüttinger Knabe aus dem Rhein auf

Die Rheinfischer dürften ziemlich sauer gewesen sein. Denn statt der erhofften Lachse hatten sie ständig nur Löcher in ihren Netzen. Die zerrissen ständig an den spitzen Felsen. Also machten sie sich an einem Morgen im Februar 1858 auf, um die großen Steine im Kies zu vergraben. Als sie den Rhein bei Bislich abgingen, kamen sie an eine Stelle, wo das Flussbett ausgetrocknet war. Dort machten sie einen überraschenden Fund: eine Bronzestatue, die Darstellung eines römischen Jungen in 1,44 Meter Lebensgröße. Sie war gut erhalten - nur der linke Unterarm fehlte.