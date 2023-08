Kein Austausch vor Ort Lebensgefahr für Menschen und Tiere am Elfrather See?

Der Hundefreilauf am Elfrather See ist beliebt – auch, weil er den Tieren eine Abkühlung im Wasser ermöglicht. Seit Februar dieses Jahres jedoch endet der Spaß in vielen Fällen mit Verletzungen. Grund dafür ist eine Neugestaltung des Uferbereichs, die nach Angaben der Stadt eine sichere Nutzung ermöglichen soll. „Sicher“ sei jetzt jedoch gar nichts mehr, beklagen die Hundebesitzer und stellen ihr Anliegen an diesem Montagmorgen bei einem Vorort-Termin Vertretern aus der Politik vor. Die Stadt hatte ihre Teilnahme abgesagt.