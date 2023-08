Zwei Feuerwehreinsätze am Wochenende Umstürzende Bäume in Krefeld – woran man die Gefahr erkennt

Die Feuerwehr musste am Wochenende gleich zweimal ausrücken, um plötzlich umgestürzte Bäume zu beseitigen. In einem Fall war der Baum auf eine Straße und ein parkendes Auto gestürzt, im anderen Fall brach in Hüls mindestens ein Baum ab und riss dann mehrere Bäume mit sich. Damit wurde die Dampfeisenbahn Schluff an der Weiterfahrt gehindert. Verletzte gab es nicht, doch es bleibt die bange Frage, ob dies nicht hätte verhindert werden können. Doch woran erkennt der Laie, dass Bäume umsturzgefährdet sind?