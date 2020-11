In Dresden getöteter Krefelder : Gedenkfeier als bewegendes Zeichen des Zusammenhalts gegen Gewalt

Rund 100 Krefelder kamen, um gemeinsam zu trauern und ein Zeichen gegen Gewalt zu setzen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Tod eines 55-jährigen Krefelders in Dresden hat die Stadt erschüttert: Am Freitag fand für ihn eine Gedenkfeier statt. „Gewalt ist nicht Merkmal einer Religion, sondern Merkmal eines schrecklichen Menschen“, sagte Oberbürgermeister Frank Meyer in seiner Rede.

Eine Akustik-Version von „I will always love you“ füllte am Freitagabend die Stille über dem Platz an der Alten Kirche. Musik, die in diesem Moment niemanden kalt ließ. Es war Musik für Thomas. Und es gab viele Worte für Thomas, die ihn als ruhigen, friedlichen und umgänglichen Menschen bezeichneten, wie Oberbürgermeister Frank Meyer ihn beschrieb.

Rund 100 Menschen waren wegen der Lockdown-Bestimmungen auf dem Platz an der Alten Kirche zugelassen. Zwei Meter Abstand von einander mussten sie einhalten. Doch in dieser Dreiviertelestunde fühlten sie sich einander nahe – in ihrer Trauer um einen Menschen, der aus einem Urlaub nicht zurückgekommen ist, weil er bei einem brutalen Angriff getötet wurde. Nahe auch im Zusammenhalt gegen Gewalt, die sich gegen anders Denkende und anders Lebende richtet.

Thomas ist am vergangenen Freitag beerdigt worden. Der Christopher Street Day Verein hat das Gedenken mit einem zeitlichen Abstand organisiert, um der familie Raum zu lassen und den Freunden Gelegenheit zum Trauern und Abschiednehmen zu geben. Aber auch um ein Zeichen setzen. „Wir sind in Krefeld gemeinsam unter der Regenbogenfahne für eine bunte und offene Stadt eingetreten“, sagte Meyer. Man habe gedacht, Ausgrenzung gehöre nicht mehr in die Zeit. „Die Realität ist eine andere“, so der OB. Aggression und Gewalt gegen queere Menschen, gegen Menschen anderen Glaubens gehörten zur Wirklichkeit. „Wir leben nicht auf einer Insel der Glückseligen.“ Meyer betonte, auch wenn homophobe und islamistische Hintergründe der Tat im Raum stünden, sei „Gewalt ist nicht Merkmal einer Religion, sondern Merkmal eines schrecklichen Menschen“.