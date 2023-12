Grünzug Fischelner Wiese Stadtrat beschließt Errichtung einer Gedenkstätte für Opfer des NSU

Der Rat der Stadt Krefeld hat in seiner Sitzung am 12. Dezember einstimmig die Errichtung einer Gedenkstätte „10 + 1 Bäume“ für die Opfer des NSU (Nationalsozialistischer Untergrund) am Standort Grünzug Fischelner Wiese, Wilhelmstraße 126, beschlossen. Um in dem Grünstreifen einen besonderen Ort entstehen zu lassen, soll das Mahnmal als „Gedenkbogen“ ausgestaltet werden. Für die Gedenkstätte werden einseitig fünf Bäume parallel zum Weg gepflanzt und bilden eine Allee. Auf der gegenüberliegenden Seite entsteht eine mit Randsteinen eingefasste abgerundete Fläche, die von sechs Bäumen umrahmt wird. Die Namen der Opfer werden in den Randsteinen graviert und jeweils einem Baum zugeordnet.