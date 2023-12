Kommunalbetrieb Krefeld Wo Krefelds Gebühren steigen – und wo sie sogar sinken

Der Bereich Abfallbeseitigung umfasst nicht nur die Leerung der verschiedenen Müllgefäße, sei es am Grundstück oder im öffentlichen Raum, sondern auch die Beseitigung von wilden Müllkippen und die Wartung der inzwischen 165 Hundekotstationen im Stadtgebiet. Sparpotenzial gebe es bei den verdreckten Oberflurstandorten und überhaupt bei herumliegendem Müll, der personal- und zeitintensiv entsorgt werden müsse, erklärte der KBK-Vorstand. Wenig Auswirkungen auf die Gebührenhöhe habe hingegen die Mülltrennung, so die Erfahrung von Andreas Horster. „Bei der Abfallzusammensetzung konnten wir aber auch kein verändertes Verhalten feststellen. Sie ist genauso wie vor zwei Jahren.“ Insgesamt zeigte sich der KBK-Chef zufrieden mit dem Ergebnis: „Wir stehen mit plus minus null sehr gut da.“ Auch wenn einzelne Gefäßgebühren angepasst wurden, so Horster, gebe es im Mittelwert jedoch keine Steigerung. Ein Musterhaushalt mit bis zu acht Personen, der eine 120-Liter-Restmülltonne benutzt und sie selbst einmal in der Woche an die Straße stellt, zahlt demnach statt 528,84 Euro in 2023 im kommenden Jahr 527,28 Euro. Teurer jedoch wird die 14-tägliche 60 Liter-Tonne (Mannschaftstransport). Sie steigt von 151,92 Euro auf 155,40 Euro, die entsprechende 120-Liter-Tonne von 314,52 Euro auf 317,52 Euro und die 240-Liter-Tonne von 1125,36 Euro auf 1129,68 Euro.