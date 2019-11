Restaurants sind vorbereitet : Gastronomie geht optimistisch ins Weihnachtsgeschäft

Krefeld „Leere Tische trotz Reservierung bleiben ein Problem“, sagt Antonios Arabatzis, Vorsitzender des Gaststättenverbandes in Krefeld.

(jon) Restaurantbetreiber in Krefeld schauen leicht optimistisch in die letzten Wochen des Jahres. „Viele möchten es sich zum Jahresausklang bei uns in der Gastronomie gut gehen lassen. Wir sind vorbereitet“, sagt Antonios Arabatzis, Vorsitzender des Deutscher Hotel- und Gaststättenverbandes in Krefeld. Auch wenn die Kostensensibilität weiterhin sehr ausgeprägt ist, profitiert die Gastronomie vor dem Hintergrund einer stabilen wirtschaftlichen Gesamtsituation im Land von der Lust vieler Gäste auszugehen. „Die Löhne sind gestiegen, die Arbeitslosigkeit ist gering und Geld auf dem Konto liegen zu lassen, macht bei den niedrigen Zinsen auch keinen Spaß. Die Rahmenbedingungen passen also“, so der Experte.