Lifestyle-Markt für Groß und Klein Krefelder Gartenwelt erwartet den millionsten Besucher

Parallel bietet die Gartenwelt wieder einmal ein breites Spektrum an Schönem und Nützlichem. Pünktlich zum Frühjahrsbeginn gibt es unter anderem von „Gartencenter Augsburg“ eine Vielzahl an exklusiven Großpflanzen, Pflanzen für Balkon und Garten sowie einer großen Auswahl an Bio-Kräutern. Zusätzlich wird die Kräuterexpertin Ursula Stratmann am Samstag und Sonntag mehrfach Kräuterseminare für alle Besucher anbieten.