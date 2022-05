Unfall in Krefeld-Gartenstadt : Auto rammt Bahn und drückt sie aus den Gleisen

Krefeld Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend auf der Magdeburger Straße. Der Zusammenprall muss mit großer Wucht erfolgt sein. Die Bahn entgleiste dabei.

Ein Pkw hat am Sonntagabend auf der Magdeburger Straße in Gartenstadt mit so großer Wucht eine Straßenbahn gerammt, dass er die tonnenschwere Bahn aus den Gleisen gedrückt hat. Nach ersten Informationen wurden die beiden Autoinsassen verletzt: eine Person leicht, eine Person mittelschwer; beide kamen ins Krankenhaus. Nähere Angaben zum Unfallhergang konnte die Polizei auf Anfrage noch nicht machen, die Unfallaufnahme zog sich bis in den Abend hin.