Im Oktober in Krefeld : Stadt bietet Ganztagsbetreuung für die Herbstferien an

Krefeld Eine Anmeldung zu den verschiedenen Veranstaltungen unter dem Motto „Ferien – Jetzt erst recht!“ ist ab dem kommenden Montag, 22. August, möglich.

In der ersten Ferienwoche, von Dienstag, 4., bis Freitag, 7. Oktober, heißt es im Jugendhaus JoJo in Uerdingen „Werde zum Foto- und Videokünstler“. Hier dreht sich alles um Kameras, Fotografie und Co. Im Jugendzentrum K³ Erlöserkirche in Lindental geht es beim Thema „Sieben Kontinente, Sieben Wunder“ um die Vielfalt und Besonderheiten der Welt. „Upcycling!“ ist das Motto in der Jugendeinrichtung Am Wasserturm in Hüls. Die Kinder stellen neue Sachen aus Wiederverwendetem her. Im Kinder- und Jugendtreff Marienburg beschäftigen sich die Kinder unter dem Motto „Glücksmomente“ mit allem, was sie glücklich macht.