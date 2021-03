Saisonauftakt im Krefelder Stadtwald : Galopprennen vor leeren Rängen

Aufgrund der Corona-Verordnungen wird der Eröffnungsrenntag in Krefeld vor leeren Rängen stattfinden. Lediglich am Renntag tätige Aktive dürfen die Bahn nach der Eingangskontrolle betreten. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Am Sonntag, 21. März, beginnt für den Krefelder Rennclub die Saison auf der historischen Galopprennbahn im Stadtwald. Da keine Zuschauer zugelassen sind, werden die Rennen wieder per Livestream im Internet übertragen.

Es dürfte eine gespenstige Atmosphäre auf der Galopprennbahn herrschen, wenn sich am 21. März um 11.15 Uhr zum ersten Mal in diesem Jahr die Rennboxen öffnen: Der Krefelder Rennclub startet dann mit dem ersten von sechs angedachten Renntagen in die Saison - doch die Ränge der historischen Tribünen im Stadtwald werden dann leer sein. Zuschauer sind zum Saisonauftakt nicht zugelassen - eine Situation, die für die Organisatoren des Rennclubs um den Präsidenten Jan Schreurs nicht neu ist. Bereits Mitte November 2020, beim Renntag um das SWK – Herzog von Ratibor-Rennen, durften schon keine Zocker auf die Ränge.

Der Rennclub will aber das beste aus der Lage machen - und setzt auf Livebilder im Internet. „Aufgrund der Covid 19-Schutzverordnung können wir erneut lediglich einen Livestream-Renntag veranstalten. Wir müssen die aktuellen Bedingungen selbstverständlich respektieren und sind im Grunde vor allem für die Besitzer, Trainer, Jockeys und Züchter der Pferde froh, dass der Galopprennsport in Deutschland überhaupt fortgesetzt werden kann“, sagt Jan Schreurs. Dennoch wird das Mitfiebern möglich sein - zumindest vor dem Bildschirm. „Unser Livestream bietet jedoch jedem Zuschauer die Möglichkeit, den Renntag online zu verfolgen.“ Die Resonanz beim ersten Versuch im vergangenen Jahr war groß: Im November haben 14.000 Besucher dieses Angebot alleine über unsere Website in Anspruch genommen“, erzählt Schreurs.

Info Veranstaltungen des Rennclubs in 2021 Sonntag, 21. März: Eröffnungsrenntag Samstag, 24. April: SWK Stadtwerke Krefeld - Dr. Busch-Memorial Samstag, 22. Mai: Renntag Sonntag 8. August: Sparkassen-Renntag Montag, 23. August: After-Work-Renntag Sonntag, 14. November: Saisonausklang mit Herzog von Ratibor-Rennen Donnerstag, 23. Dezember: Weihnachtssingen

So dürfte es am Renntag selbst auf der schmucken Anlage einem gut besuchten Trainingstag ähneln: Ausschließlich über einer Online-Akkreditierung eingetragene, am Renntag tätige Aktive dürfen die Bahn nach der Eingangskontrolle betreten. Auch der Totalisatorbetrieb auf der Bahn entfällt. Der Totalisator ist ein Verfahren zur Bestimmung der Gewinnhöhen bei Wetten auf Pferderennen, dem Toto, dem Lotto und dergleichen. Am Totalisator wetten die Wett-Teilnehmer untereinander und nicht gegen einen Buchmacher, wie es bei Sportwetten zu festen Quoten der Fall ist.

Zehn Rennen sind zum Saisonauftakt geplant, der erste Start ist bereits um 11.15 Uhr. Über mehrere Livestreams werden die einzelnen Rennen zu sehen sein, so zum Beispiel auf der Homepage unter www.krefelder-rennclub.de und über Facebook des Krefelder Rennclubs, der Homepage von Deutscher Galopp sowie dem Youtube- und Facebook-Kanal von Deutscher Galopp. Bewetten kann man die Rennen über alle Wettannahmestellen und Buchmacher, die ein „Betting to go“ anbieten. Das heißt, man kann dort seine Wette abgeben, ein Aufenthalt ist nicht gestattet, auch werden in den Wetteinahmen keine TV-Bilder angeboten. Außerdem sind Wetten auf die Rennen auch über die Online-Anbieter wie Wettstar, Racebets oder pferdewetten.de möglich. Auf diesen Portalen kann man schnell und problemlos ein Wettkonto eröffnen. Somit hat man auch die Möglichkeit, über diese Seiten dabei zu sein, auch auf diesen Portalen werden die Rennen live übertragen.