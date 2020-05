Kunst in Krefeld : „Soma und Psyche“ aus dem 3D-Drucker

Kunst in Krefeld

Archaisch einerseits, futuristisch andererseits: Professor Wolfgang Hahn stellt in der Galerie Meta Weber seine Objekte aus. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Gerhard Hahn hat großformatige Objekte mit dem Prototyp eines völlig neuartigen Dreidimensional-Druckers kreiert. Ab 13. Mai sind sie wieder in der Galerie Meta Weber im Haus Kunst und Technik zu sehen.

(ped) „Soma und Psyche“ waren wochenlang im Dornröschenschlaf. Am Mittwoch, 13. Mai, öffnet die Galerie Meta Weber wieder für Besucher. Dann können die Objekte von Gerhard Hahn wieder live besichtigt werden.

Hahn spannt den Bogen von der Steinzeit bis in eine Zukunft, von der archaischen Schwarzbrandtechnik bis zum neuesten 3D-Druck. Mit einem großformatigen 3D-Drucker, derzeit ein Prototyp, hat er künstlerische Objekte aus dem technischen Keramikwerkstoff Siliciumcarbid gefertigt. In einem Video gibt es Informationen zum Künstler, zu Projektidee, Material und zum Making of.