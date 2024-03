Online-Versandhändler baut Riesenlager in Süddeutschland Galaxus verdient noch kein Geld

Der Online-Versandhändler Galaxus Deutschland GmbH – eingetragen im Handelsregister Hamburg – hat sein Geschäft 2018 auf rund 5000 Quadratmetern Fläche als Untermieter in einer Logistikhalle in Krefeld-Fichtenhain an der Bundesautobahn 44 begonnen. Seitdem meldet das Unternehmen Jahr für Jahr neue Bestmarken bei Umsatz, Mitarbeiterzahl, Produktauswahl und Lagerfläche. Denn später kamen noch einmal 15.000 Quadratmeter im Hülser Gewerbepark Den Ham an der Odilia-van-Goch-Straße hinzu. Das Geschäft von Krefeld aus wurde auf andere Länder ausgedehnt. Märkte in Österreich, Italien, Frankreich kamen hinzu.