Mit dem Standort Krefeld ist der Onlineversandhändler sehr zufrieden Galaxus ist trotz großer Verluste auf Kurs

Mit der Standortwahl Krefeld ist Galaxus sehr zufrieden. Der Online-Versandhändler ist derzeit in aller Munde. Fußball-Weltmeister Lukas Podolski wirbt in Fernsehspots für das seit 2018 in Deutschland aktive Unternehmen mit Muttergesellschaft in der Schweiz. „Krefeld ist unser zentraler Logistikstandort für Galaxus Deutschland und die Europäische Union. Die Entscheidung für Krefeld hat sich bewährt. Infrastruktur, Lage und Arbeitsmarkt sprechen für die Stadt. Darum ist unser Mietvertrag in Hüls langfristig abgeschlossen“, erklärte Standortleiter Robert Brohl, der als Head of Supply Chain Management mittlerweile zusätzliche Verantwortung trägt. Der Mietvertrag für die 14.500 Quadratmeter große Halle im Hülser Gewerbegebiet Den Ham läuft bis 2032, der für die 5000 Quadratmeter Lagerfläche für Großgeräte wie zum Beispiel Kühlschränke an der Autobahn 44 in Fichtenhain wurde gerade erst bis 2026 verlängert. „Wir haben Lieferanten aus 30 verschiedenen Ländern inklusive Deutschland“, sagte ein Unternehmenssprecher.