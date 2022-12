Adentmenschen aus Krefeld Gäste der Bahnhofsmission erzählen von sich

Wer sind die Gäste der Bahnhofsmission? Die Krefelder Bahnhofsmission antwortet darauf mit einer besonderen Aktion: Sie stellt einige ihrer Gäste vor – besser: Die Gäste erzählen von ihrem Leben. Sie werden von Katja Hausmanns fotografiert; das Ganze wird bei Instagram in loser Folge veröffentlicht. Jede Geschichte ist anders, die Grenzen dessen, was jemand preisgeben möchte, werden respektiert. Eines ist allen Geschichten gemein: Die Bahnhofsmission ist für die Menschen Anker, Hafen, Anlaufstelle für Kontakte, der Punkt, an dem andere Menschen auf sie zugehen. Wir waren beeindruckt und lassen Bilder und Lebensgeschichten für sich sprechen.