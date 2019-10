Offizielle Amtseinführung : Gabriele König leitet den Fachbereich Kultur

Krefeld Die gebürtige Stuttgarterin bringt langjährige Erfahrung von Stationen in Dresden und Fulda mit.

(RP) Oberbürgermeister Frank Meyer hat Dr. Gabriele König offiziell als neue Leiterin des Fachbereichs Kultur sowie des Kulturbüros in ihr Amt eingeführt. Die gebürtige Stuttgarterin mit zwei Jahrzehnten Erfahrung in Kulturmanagement studierte in Tübingen und zeitweise im britischen York Linguistik und Empirische Kulturwissenschaft. Sie promovierte über Kinder- und Jugendmuseen. Ihren Weg zur Kulturmanagerin prägte maßgeblich der vor zwei Jahren verstorbene Martin Roth, langjähriger Chef des Deutschen Museumsbundes und später auch Direktor des Victoria and Albert Museums in London. König arbeitete in den 1990er-Jahren im Deutschen Hygienemuseum in Dresden unter Roths Leitung und wechselte dann nach Fulda, wo sie Geschäftsführerin der neu gegründeten Kinder-Akademie wurde. Dort baute sie ein heute weithin bekanntes, eigenständiges Kindermuseum mit jährlich rund 50.000 Besuchern auf. Nach einer kurzen Station als Geschäftsführerin der Dresden Frankfurt Dance Company wird sie nun in Krefeld arbeiten. Die neue Kulturbeauftragte berichtete, dass sie bereits mit zahlreichen Akteuren aus dem städtischen und dem freien Kulturbereich Gespräche geführt habe.

Es sei für Krefeld eine große Chance, dass die neue Kulturbeauftragte der Stadt so viel Hintergrund in der Kulturarbeit für Kinder und Jugendliche mitbringe. Darüber hinaus erhofft sich der OB eine noch engere Zusammenarbeit der einzelnen Institute und der freien Szene: „Ich denke, wir können noch viel mehr als bisher die Krefelder Kulturlandschaft als gemeinsames Projekt begreifen, als Mannschaftsaufgabe, die uns – trotz der Eigenständigkeit der einzelnen Institute – in der kulturellen Vielfalt und der äußeren Wahrnehmung dieser Stadt weiter nach vorne bringt, so wie es im Bauhaus-Jahr wunderbar gelungen ist. Krefeld hat kulturell so viel zu bieten, dass wir uns zwischen den vermeintlichen Riesen in unserem direkten Umfeld keineswegs verstecken müssen. Wir müssten nur manchmal lauter und selbstbewusster deutlich machen, was hier alles passiert, was wir in Linn, im Sollbrüggenpark, an der Girmesgath, am Theaterplatz, an der Wilhelmshofallee, hier am Westwall und in der ganzen Stadt zu leisten imstande sind.“