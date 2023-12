Tierheim Krefeld Wegen Parkplatzmangel – Gabentag an zwei Terminen

In der Vorweihnachtszeit überrascht das Team des Krefelder Tierheims Tierfreunde mit einer besonderen Aktion. An gleich zwei Tagen, am 13. und 14. Dezember, können in diesem Jahr Gaben ins Tierschutzzentrum am Flünnertzdyk 190 gebracht werden. Damit reagieren die Mitarbeiter auf das Verkehrschaos, das beim Tag der offenen Tür im August entstanden war.