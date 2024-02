Forschung in Krefeld Im Herzen der Krefelder City – Future Work Lab der Hochschule eröffnet

Die Hochschule Niederrhein (HSNR) ist ab sofort wieder in der Krefelder City vertreten. Jetzt ist das Future Work Lab im Behnisch-Haus an der Petersstraße 120 eröffnet worden. Es ist als Reallabor geplant, das als Arbeits- und Begegnungsraum für Mitarbeitende, Studierende und Partner offensteht. Künftig werden dort Veranstaltungen wie Vorträge oder Ausstellungen stattfinden. Studierende können die Räume zum Lernen, Lehrende für Seminare oder Besprechungen nutzen. Auch für interessierte Bürgerinnen und Bürger ist das Future Work Lab nun die erste, zentral gelegene Anlaufstation, wenn es um die Hochschule Niederrhein geht. Bereits seit Anfang Februar hat das International Office der HSNR die Arbeit in den neuen Räumlichkeiten aufgenommen.