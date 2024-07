Krefeld und seine Vereine „Der Fußball ist ein Türöffner“

Gerade eben ist die Fußball-Europameisterschaft zu Ende gegangen. Ganz Deutschland hat mitgefiebert, an den Austragungsorten wurde sowohl im Stadion als auch beim Public Viewing mitgefiebert, mitgelitten und mitgefeiert. Selbst einige derjenigen, die sonst nicht so viel mit der Sportart zu tun haben, saßen vor dem Fernseher. Und so hat der Fußball erneut gezeigt, dass er die Menschen zusammenbringen kann. Und das eben auch außerhalb von Meisterschaften auf dem Platz. So wie in Krefeld, wo laut Stadtsportbund rund 6320 Mitglieder in einem Fußballverein gemeldet sind (Stand April 2024). Damit landet die Sportart auf Platz 2 der mitgliederstärksten.