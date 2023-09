Ex-Bayer-Uerdingen-Profi Funkel-Schüler wird Polens Nationaltrainer

Für Bayer 05 Uerdingen stand Michal Probierz in der Spielzeit 1994/95 im Kader des Fußball-Bundesligisten. Mit Heiko Peschke, Jan Heintze, Stephan Passlack, Sergej Gorlukovich und andere hatte er gute Mitspieler und in Friedhelm Funkel einen Trainer, der in dieser Funktion erst am Anfang einer unnachahmlichen Karriere in Deutschlands Eliteliga stand. Richtig zum Zuge kam Probierz in Krefeld nicht. Dafür nimmt jetzt seine Karriere als Trainer richtig Fahrt auf. Probierz betreut ab sofort die polnische Fußball-Nationalmannschaft als neuer Cheftrainer. Der 50-Jährige ist Nachfolger von Fernando Santos, der vor Kurzem entlassen wurde. „Das ist die bestmögliche Wahl. Ich wünsche dem neuen Trainer viel Glück“, kommentierte Verbandspräsident Cezary Kulesza die Wahl des Coaches. Probierz soll nun die Weiß-Roten zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland führen. In der Qualifikation liegt das Team in der Gruppe E aktuell nur auf dem vierten Platz hinter Albanien, Tschechien und Moldau.