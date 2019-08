Möglichkeit in Krefeld : Fürs Stadtarchiv werden Ehrenamtler gesucht

Krefeld Lust auf Geschichte und den Umgang mit Quellen? Im Stadtarchiv haben Ehrenamtler die Möglichkeit.

900 000 Fotonegative erschließen – das ist eine gewaltige Herausforderung. Angenommen hat diese Thomas Sieben im Stadtarchiv. Der Lehrer im Ruhestand begann als ehrenamtliche Kraft, den Bestand des Pressefotografen Axel Gayk zu erfassen. Das bedeutet, er schaut sich jedes Negativ an und gleicht es mit den Tageszeitungen aus den 1950er-Jahren bis in die 2000er-Jahre ab. Dabei entdeckte er sich sogar selbst auf einer Aufnahme von 1958: Da sitzt er auf dem Schoß einer Krankenschwester im Uerdinger Josefshospital. „Ich kenne das Foto, aber ich wusste nicht, dass es von Axel Gayk ist“, sagt der gebürtige Krefelder.

Die ehrenamtliche Arbeit von Thomas Sieben ist ein wichtiger Beitrag für das Archiv. „Er trägt die Angaben in unsere Datenbank ein. Erst so wird ein Foto nutzbar“, erklärt Christoph Moß, stellvertretender Leiter. Benutzer können dann mit Schlagworten nach Fotos suchen. Etwa fünf bis sechs Stunden kommt Sieben jede Woche ins Archiv. „Heimatkunde war immer ein Thema für mich“, sagt Sieben. Und schon vorher nutzte er den Fotobestand des Hauses für seine Interessen wie die Eisenbahngeschichte. Bei der Durchsicht der Gayk-Fotos fiel ihm auf, dass es heute viel mehr Bäume in Krefeld gibt. „Die Stadt ist unheimlich grün geworden.“

Viele Archiv brauchen Ehrenamtliche. „Wir suchen immer nach Unterstützung“, sagt Moß. Einiges könne durch die festen Mitarbeiter eben nicht zeitnah bearbeitet werden. Die Erschließung der Reden des ehemaligen Krefelder Oberbürgermeisters Dieter Pützhofen von 1982 bis 1989 und von 1994 bis 2004 ist eine solche Arbeit. Seit März widmet sich Wilfried Sahlmann diesem Bestand. „Mich hat das Thema gereizt“, sagt der ehemalige IT-Berater, der seit den 80er-Jahren in Krefeld wohnt. Durch die Beschäftigung mit diesen Quellen reflektiere er noch mal die Ereignisse aus der Vergangenheit. „Ich finde heraus, was ich damals nicht wahrgenommen habe“, so Sahlmann. In der Woche komme er für einen Tag in das Archiv.