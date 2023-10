79 Jahre alte Frau bestohlen Für 16-jährige Trickbetrügerin U-Haft angeordnet

Ein Haftrichter schickte eine erst 16 Jahre alte Jugendliche in Untersuchungshaft. Sie war gemeinsam mit einem 20-Jährigen am vergangenen Dienstag unter einem Vorwand in die Wohnung einer 79 Jahre alten Frau gelangt. Sie hatten der Frau zuvor angeboten, ihre Einkäufe zu tragen. In der Wohnung angekommen habe die 16-Jährige die Seniorin gebeten, ihre Toilette nutzen zu dürfen. In der Zwischenzeit habe ihr 20-jähriger Komplize die Seniorin im Wohnzimmer in ein Gespräch verwickelt, schildert die Polizei den Tathergang. Nachdem das Pärchen die Wohnung wieder verlassen habe, bemerkte die Geschädigte schnell, dass Schmuck und Bargeld fehlten. Aufgrund ihrer detaillierten Beschreibung der Tatverdächtigen hätten beide noch in der Nähe angetroffen und das Diebesgut sichergestellt werden können, berichtete die Polizei am Mittwoch. Das Pärchen sei festgenommen und die 16-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt worden, der Untersuchungshaft angeordnete habe.