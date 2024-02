Landgericht Krefeld einseitig beschäftigt Fünf Prozesse im Februar gegen Drogenhändler

Auf der Anklagebank sitzen zwei Beschuldigte albanischer Nationalität. Die 19 und 26 Jahre alten Männer haben keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik. Bis zur Festnahme waren sie nach Angaben der Behörden polizeilich nicht in Erscheinung getreten. Ihnen wird Handeltreiben mit Betäubungsmitteln und Herstellen von Betäubungsmitteln in jeweils nicht geringer Menge vorgeworfen. Die beiden sollen laut Staatsanwaltschaft zwei große Cannabisplantagen in einer Lagerhalle an der Schwerstraße in Krefeld betrieben haben, um das Cannabis gewinnbringend in den illegalen Drogenmarkt einzubringen. Die Plantagen sollen besagte 1995 Pflanzen umfasst haben und mit 132 Lampen ausgestattet gewesen sein. Der zu erwartende Ernteertrag habe zwischen 50 und 80 Kilogramm konsumfähigem Cannabis gelegen, heißt es. Zudem seien im Obergeschoss der Halle 39 Säcke mit getrockneten Stängeln von Cannabispflanzen sichergestellt worden, die einer früheren Ernte zuzuordnen gewesen seien.