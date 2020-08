26 Verstöße in Krefeld gegen die Maskenpflicht : Fünf neue Corona-Fälle – vier Krefelder auf Intensivstation

Krefeld In der Kita Märklinstraße ist ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Gesundheitsamt schickte rund 85 Kinder und 15 Mitarbeiter vorsorglich in häusliche Quarantäne.

In der Evangelischen Kita Märklinstraße ist ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Gesundheitsamt hat daraufhin die rund 85 Kinder und 15 Mitarbeitende vorsorglich als Kontaktpersonen eingestuft und in die häusliche Absonderung geschickt. Die Eltern wurden beziehungsweise werden entsprechend informiert und Corona-Tests veranlasst. Der Kommunale Ordnungsdienst hat an den Haltestellen Rheinstraße, Martinstraße, Westparkstraße und Hansa-Zentrum insgesamt 26 Bußgeldverfahren eingeleitet, weil Verstöße gegen die sogenannte Maskenpflicht festgestellt wurden.

Für knapp 2,5 Millionen Beschäftigte des öffentlichen Diensts bricht mitten in der Corona-Krise ein heißer Tarifherbst an. Die Kommunen stimmen ihre Beschäftigten auf magere Zeiten ein - die Gewerkschaft Verdi pochte am Freitag auf höhere Löhne. „Uns geht es um Einkommenssteigerungen“, so Verdi-Chef Frank Werneke. „Wir werden am Dienstag Forderungen beschließen, mit denen wir auf Steigerungen setzen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. An diesem Dienstag stellen Verdi und der Beamtenbund dbb in Berlin ihre Forderungen für die Tarifverhandlungen auf.