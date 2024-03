Unterstützung fürs Wohnen Fünf Millionen Euro „Staats-Miete“ im Monat vom Job-Center für Vermieter in Krefeld

Der Staat lässt sich die Unterstützung fürs Wohnen in Krefeld einiges kosten. Er zahlt bei den Mieten kräftig mit: Rund 13.400 Haushalte mit insgesamt 23.700 Menschen in Krefeld unterstützte der Staat im letzten Herbst bei den Kosten der Unterkunft (KdU). Dabei geht es um Mietzahlungen vom Job-Center für Bürgergeld-Empfänger: Allein für die Kaltmiete zahlte der Staat im letzten Oktober bei den Kosten der Unterkunft in Krefeld mehr als fünf Millionen Euro an die Vermieter. Das geht aus der aktuellen Statistik der Bundesagentur für Arbeit hervor, auf die die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG-Bau) jetzt verweist.