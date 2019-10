In Wuppertal : Musikschule: Fünf Ensembles ausgezeichnet

In Wuppertal

Krefeld Krefelder begeisterten bei der Landesausscheidung zum Deutschen Orchesterwettbewerb.

(RP) Mehrere Ensembles der Musikschule der Stadt Krefeld haben erfolgreich am Deutschen Orchesterwettbewerb für Laienorchester in Wuppertal teilgenommen. Bei der Landesausscheidung bescheinigten die Jurys allen Gruppen aus der Seidenstadt ausnahmslos eine sehr gute bis hervorragende Qualität. Die beteiligten Orchester der Musikschule erspielten zusammengenommen 112,9 von 125 möglichen Punkten. „Gleich fünf erfolgreiche Musikschulensembles beim diesjährigen Orchesterwettbewerb für Laienorchester ist ein Ergebnis, das keine andere nordrhein-westfälische Musikschule vorweisen kann“, so Musikschulleiter Ralph Schürmanns. Insgesamt folgten 37 Orchester aus Nordrhein-Westfalen der Ausschreibung des Landesmusikrates.