Antrag in Krefeld : CDU will Senioren Tausch anbieten - Führerschein gegen Busticket

Freiwillige Anreize für Senioren zum Umsteigen vom Auto auf Busse und Bahnen will die CDU für Krefeld von Verwaltung und Stadtwerken prüfen lassen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Manche Senioren fahren weiter Auto, obwohl ihre Fahrtüchtigkeit zumindest zweifelhaft ist. Die Krefelder CDU-Fraktion möchte ihnen jetzt ein Angebot machen.

Wer in Italien einen Führerschein hat, muss ihn nach zehn Jahren verlängern. Ohne Gesundheitscheck gibt‘s keine neue Fahrerlaubnis. Dies ist bereits in vielen Ländern üblich, Deutschlands Verkehrsminister Andreas Scheuer sieht das anders: Senioren im Test auf Verkehrstauglichkeit zu prüfen? Nicht mit mir. Die Krefelder CDU will sich trotzdem des Themas annehmen. Sie setzt auf Freiwilligkeit und Aufklärung. „Wir möchten den Krefelder Senioren zumindest eine Alternative zum eigenen Auto anbieten“, sagt Manfred Läckes, CDU-Sprecher im Ausschuss für Mobilität. Die Christdemokraten fordern in einem Antrag die Verwaltung auf, in Abstimmung mit den Stadtwerken, die Einführung einer Aktion zum freiwilligen Umstieg auf Bus und Bahn für Senioren zu prüfen. Läckes: „Wenn diese den Führerschein abgeben, erhalten sie einmalig eine kostenlose Jahresfahrkarte.“

Die Idee, älteren Bürgern ein entsprechendes Angebot zu unterbreiten, hatte ein Krefelder Bürger. „Wir haben den Vorschlag aufgegriffen, Senioren, die auf ihr Auto künftig verzichten, ein Jahres-Abo in der Preisstufe A oder B zu schenken“, so Läckes. „Mancher Autofahrer fühlt sich mit zunehmendem Alter teilweise verkehrsunsicher. Oftmals will er aber nicht auf den eigenen Pkw und die damit verbundene Mobilität verzichten.“ Mit der Aktion sollen ältere Menschen motiviert werden, freiwillig den „Lappen“ abzugeben. Vorbild ist die Stadt Ulm. Dort haben mehr als 200 Autofahrer seit Oktober 2017 von diesem Angebot Gebrauch gemacht. Ob die Kollegen der Krefelder Stadtverwaltung bezüglich des CDU-Antrags bereits in der Denkphase sind, ist offen. Fragen nach der Anzahl der Menschen in der Stadt, die älter als 80 Jahre sind und einen Führerschein besitzen, blieben unbeantwortet. Auch zur Anfrage, wie viele Führerscheine in den vergangenen Jahren in Krefeld von Senioren freiwillig zurückgegeben wurden, schweigen die Rathausmitarbeiter beharrlich.

Manfred Läckes, CDU-Sprecher im Ausschuss für Mobilität. Foto: cdu

Info Tests in den Nachbarländern In Deutschland gibt es kein Alterslimit für den Führerschein. Im europäischen Ausland läuft das oft anders: Dänemark: Wer hier 75 Jahre und älter ist, muss alle zwei Jahre ein Attest vorlegen, wenn der Führerschein verlängert werden soll. Ab 80 sogar jedes Jahr. Niederlande: Dort gibt es auch eine Attest-Pflicht. Die gilt schon ab 70, allerdings wird hier nur alle fünf Jahre gecheckt, ob man noch fit genug ist, ein Auto zu fahren. Schweden, Großbritannien und Griechenland: Autofahrer ab dem 70. Lebensjahr werden alle drei Jahre ärztlich überprüft. Spanien: Mit 45 Jahren muss jeder mit spanischem Führerschein zum Fahrtüchtigkeitstest. Der muss auch alle zehn Jahre wiederholt werden. Ab 70 alle zwei Jahre.