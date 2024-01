2700 Euro für die Kinder- und Jugendhospizarbeit Uerdinger „Fuchs-Team“ unterstützt Kinder in Not

Benefiz-Aktionen macht das Team der Gaststätte „Zum schlauen Fuchs“ in Uerdingen regelmäßig – aber diese Aktion war neu: In den sechs Wochen vor Weihnachten hatte das Team um Inhaber Olaf Paas zum ersten Mal eine Teddybären-Benefizaktion durchgeführt – und dabei um Spenden für das Stups Kinderzentrum der DRK-Schwesternschaft Krefeld gebeten. Das Ergebnis: Die Stofftiere wurden fleißig getauscht oder gekauft und es wurde fleißig gespendet, denn „Jeder konnte entscheiden, was ihm ein Teddy wert war“, so Olaf Paas. Beeindruckt habe ihn auch, dass einige Gäste die Aktion mit 100 Euro unterstützt hatten. Am Ende brachte er mit Claudia Gehrmann-Brockmann und Ewald Dülligen die gute Nachricht zu Anja Claus, Leiterin des Kinderzentrums, dass insgesamt 2700 Euro als Spende zusammengekommen sind.