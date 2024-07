Expertentreffen in Krefeld Frühkindliche Bildung ist zentraler Bestandteil der Kindertagespflege

Auch für den gemeinsamen Dialog zwischen den Kindertagespflegepersonen wurde mit einem Stehcafé und Austauschrunden im Plenum ausreichend Zeit eingeplant. Als Angebot der Kinder- und Jugendhilfe ist die Kindertagespflege für Eltern in der Regel nicht teurer als ein Platz in einer Kindertageseinrichtung. Die Kindertagespflegeperson erhält vom örtlichen öffentlichen Jugendhilfeträger, das heißt dem Jugendamt, unter anderem ein Entgelt für ihre Betreuungsleistung und die Sachkosten. In Nordrhein-Westfalen dürfen die Kindertagespflegepersonen normalerweise keine Kostenbeiträge von den Eltern verlangen, ausgenommen hiervon kann ein angemessener Beitrag für Mahlzeiten sein.