Ehemaliger Beigeordneter : Er prägte Krefelds Kulturszene - Trauer um Roland Schneider

Krefeld Fast ein Vierteljahrhundert lang war Roland Schiffer Beigeordneter der Stadt Krefeld – am 29. Dezember ist der langjährige Sozial- und Kulturdezernent im Alter von 71 Jahren gestorben.

Roland Schiffer wurde 1948 in Witten geboren und studierte Politikwissenschaft und Germanistik in Bochum und Freiburg. Im Januar 1990 wurde er, seinerzeit noch unter dem Namen Roland Schneider, zum Dezernenten für Kultur, Personal und Organisation gewählt. Der damals 41-Jährige hatte zuvor als Referatsleiter für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur in der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei gearbeitet. Die Dezernate Jugend, Soziales und Gesundheit erhielt Schiffer Ende 1994 zu seinem damaligen Aufgabengebiet hinzu.

In seiner Amtszeit als Beigeordneter der Stadt Krefeld wurde er unter anderem in den Kulturausschuss des Deutschen Städtetags berufen und in den Vorstand des Landesverbands Mitte des Deutschen Bühnenvereins gewählt. Im September 1999 trat er als Spitzenkandidat der SPD zur Oberbürgermeisterwahl in Krefeld an und verlor gegen den CDU-Amtsinhaber Dieter Pützhofen.