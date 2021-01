Kunst in Krefeld : Dada und Neo-Pop: Lockdown-Austellung im Bistro

Frollein Suomi erinnert an den Beatles-Hit „Baby You Can Drive My Car“. Foto: Malte Sonnenfeld/M.S.

Das Künstlerpaar Martin Sonnenfeld und Frollein Suomi stellt erstmals gemeinsam aus: In der Bar An-Go-Lo an der Angerhausenstraße zeigen sie ihre farbstarken Bilder bis 31. Januar.

Das sei nur eine Frage der Zeit gewesen, teilt Sonnenfeld mit. Bei einer Vernissage sind sie einander begegnet und von da an zusammen geblieben, beruflich und privat. Ein bisschen Dada, eine Portion Pop – und das wird bei Malte Sonnenfeld zu dem, was er „bundesrepublicana“ nennt: sein erfundener „Sammelbegriff für kulturelle Schöpfungen der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland, die in einem weitgefassten Sinn die folkloristischen Überlieferungen der BRD begründen oder mit ihnen in Verbindung stehen“. Da muss man auch mal länger auf die Bilder schauen. Frollein Suomi lenkt die Assoziationen direkter, durch Titel und Slogans, die sie in ihre Bilder einfügt. So kommen die Beatles ins Landlust-Ambiente.