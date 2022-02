Schnelles Internet in Krefeld : Die Frist für den Glasfaserausbau endet am 25. Februar

Die Frist für den Glasfaserausbau endet am 25. Februar

Schnelles Internet in Krefeld

In Krefeld sollen 1000 Haushalte schnelleres Internet durch Glasfaser bekommen. Foto: dpa/Sina Schuldt

Krefeld Wer noch keinen Zugang zu schnellem Internet hat und das ändern möchte, muss sich beeilen. Rund 1000 Adressen können vom Glasfaserausbau profitieren.

(RP) Auf dem Weg zur flächendeckenden Versorgung mit Glasfaser ist Krefeld einen weiteren Schritt vorangekommen. Die Stadt profitiert dabei vom Ausbauprogramm des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen. Aufgrund dessen haben Bürger in eher ländlichen Bezirken nun die Chance, ihr Haus digital zukunftsfähig zu machen. Wer jetzt die Möglichkeit nutzen möchte, Lücken in der Abdeckung zu schließen und digital voranzukommen, hat noch bis zum heutigen Freitag, 25. Februar, die Gelegenheit dazu, alles dafür Erforderliche in die Wege zu leiten.