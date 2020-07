Kostenpflichtiger Inhalt: Traditionsunternehmen in Krefeld : Zeitreise im Herrensalon Monderkamp

Karl-Heinz Monderkamp fällt der Abschied von seinem Herrensalon an der Gladbacher Straße schwer. Die Einrichtung stammt noch aus den 50er Jahren. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Karl-Heinz Monderkamp hat den Frisörsalon an der Gladbacher Straße in dritter Generation geführt. Jetzt schließt das Geschäft, in dem seit 1990 ausschließlich Herren bedient wurden. Frauen waren dem Frisörmeister „zu anstrengend“.