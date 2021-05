Besonderes Jubiläum in Krefeld : 70 Jahre Friseursalon Schmitz

Kristina Schmitz hat den Familienbetrieb „Coiffeur Schmitz“ übernommen. Seit 70 Jahren gibt es das Angebot in der Innenstadt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Vielen ist der Friseursalon „Coiffeur Schmitz“ ein Begriff. Seit 70 Jahren ist er ein fester Bestandteil des Geschäftslebens in der Innenstadt. Kristina Schmitz führt den Betrieb nun in der dritten Generation.

Von Bärbel Kleinelsen

Es gibt sie noch: Die kleinen Familienbetriebe, die trotz Konkurrenz und Pandemie nicht aufgeben, deren Know-How von den Kunden geschätzt und von einer Generation in die nächste weitergegeben wird. Ein solcher Betrieb ist „Coiffeur Schmitz“. Seit 70 Jahren ist der Friseursalon in der Innenstadt ansässig. Geführt wird er in dritter Generation von Kristina Schmitz. Für sie ist der runde Firmengeburtstag ein guter Grund, auf die Geschichte des alteingesessenen Betriebes zu blicken.

Es fing am mit Großvater Hubert Schmitz. Er eröffnete 1951 das Geschäft „Coiffeur Schmitz“ an der Hochstraße. Schnell hatte sich der Friseurmeister einen guten Ruf erarbeitet und bediente einen festen Kundenstamm. Gemeinsam mit Sohn Wolfgang, der in die Fußstapfen des Vaters getreten war, zog der Salon dann um zur Friedrichstraße/ Ecke St.- Anton-Straße. „Mein Vater Wolfgang war sehr ehrgeizig und wurde mit 19 Jahren jüngster Friseurmeister Deutschlands“, erzählt Kristina Schmitz stolz.

Friseur Schmitz in Krefeld Foto: Kristina Schmitz

Sie selbst wurde quasi im Friseursalon groß. Mit 16 Jahren besorgte ihr der Vater eine Ausbildungsstelle bei „Intercoiffeur Ullrich Junge“ auf der Kö in Düsseldorf. Ein Traum für die junge Frau aus Krefeld. In dem eleganten Salon gaben sich Prominente die Klinke in die Hand, und es kamen viele wohlhabende Kunden. Kristina Schmitz lernte ausgefallene Schnitte und Frisuren kennen und genoss das Großstadt-Flair.

Alle unter der Haube. So sah ein Friseurbesuch in den Anfangsjahren des Friseursalons aus. Foto: Kristina Schmitz

„Nach meiner Ausbildung hatte ich das große Glück, in das Friseur- Team von Oliver Schmidt, ebenfalls in Düsseldorf, aufgenommen zu werden“, erzählt die heute 44-Jährige. Sie erinnert sich an „eine wunderbare Zeit, in der ich sehr viel lernen durfte“. Bis 2000 blieb sie in der Landeshauptstadt. Als in diesem Jahr ihr erstes Kind, Sohn Dustin, geboren wurde, kehrte die alleinerziehende Mutter in den elterlichen Betrieb zurück. „Ich mag meinen Beruf sehr, den Kontakt zu den Kunden und die Abwechslung. Stillstand gibt es bei uns nicht. Man muss sich ständig fort- und weiterbilden. Das ist spannend“, findet die Mutter von zwei Kindern.

Der Meister der Frisuren, Wolfgang Schmitz. Foto: Kristina Schmitz

Mit dem Jahrtausendwechsel zog es sie also zurück in die Heimat. Genau zur richtigen Zeit, findet Schmitz. „Nun hatte ich so viel über Haare, Kunden und Service gelernt, dass es an der Zeit war, in den väterlichen Betrieb zu wechseln.“ 13 Jahre lang arbeitete sie anschließend an der Seite ihres Vaters im familiären Salon. Als die Kinder, inzwischen war noch Tochter Mary dazu gekommen, aus dem Gröbsten raus waren, suchte die Friseurmeisterin erneut den Kontakt zu Oliver Schmidt-Hairdesign und wechselte 2016 in den von Heike Müller geführten Salon in Meerbusch-Büderich.

Der Salon Schmitz geht immer mit der Zeit, wie man an den Frisuren der Damen und Herren sieht. Foto: Kristina Schmitz

Sechs Jahre lang blieb sie dort und erweiterte ihr Wissen um moderne Schnitt-Techniken und neue Stylingideen. „Ich hatte das Vergnügen, noch mehr zu lernen, an meiner Arbeit zu wachsen und meinem Können den Feinschliff zu geben“, beschreibt sie es. Doch als der Vater im März dieses Jahres aus gesundheitlichen Gründen den Krefelder Familienbetrieb nicht mehr weiterführen konnte, kam sie zurück und nahm die Aufgabe an.

„Gerade in dieser besonderen Zeit ist es eine Herausforderung, den Salon weiterzuführen. Doch es ist möglich. Die Kunden lassen sich auf die notwendigen Maßnahmen ein, wir müssen keinen Einbruch verzeichnen. Es geht weiter“, sagt die Chefin. Zurzeit müssen Kunden ein tagesaktuelles negatives Testergebnis vorweisen oder einen Nachweis erbringen, dass sie Geimpfte oder Genesene sind. Die Stammkunden kann das nicht schrecken. Sie lassen sich ihre Haare zum Teil schon 50 Jahre und länger bei Schmitz machen, in einigen Fällen sitzen inzwischen schon die Kinder und Enkel in den schwarzen Friseurstühlen.